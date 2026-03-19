Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ЦАХАЛ: На юге Ливана ликвидированы более 20 боевиков "Хезболлах"

    • 19 марта, 2026
    ЦАХАЛ: На юге Ливана ликвидированы более 20 боевиков Хезболлах

    В ходе вчерашних наземных операций Израиля на юге Ливана ликвидированы более 20 боевиков движения "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "В одном из инцидентов солдаты бригады "Голани" опознали ячейку боевиков "Хезболлах", пытавшихся открыть огонь противотанковыми ракетами по израильским войскам", - сказано в сообщении.

    В сообщении ЦАХАЛ говорится о том, что наземные войска также обнаружили многочисленные виды оружия, в том числе РПГ и противотанковые ракеты.

    Отмечается, что 36-я дивизия - одна из четырех дивизий ЦАХАЛ, проводящих наземные операции на юге Ливана с тех пор, как "Хезболлах" начал нападения на Израиль на фоне войны в Иране.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Радикальная группировка Хезболлах Эскалация на Ближнем Востоке
    İsrail Ordusu: Livanda 20-dən çox "Hizbullah" döyüşçüsü öldürülüb
    12:26

    ВВС Израиля уничтожили вертолет Ми-17 в Иране

    Другие страны
    12:16

    Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником США Коулом

    В регионе
    12:16

    График приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур на апрель

    Внутренняя политика
    12:13
    Фото
    Видео

    МВД Азербайджана обратилось к гражданам с рекомендациями по поездкам в Карабах

    Происшествия
    12:11

    Трамп пригласил Токаева принять участие в заседании Совета мира и саммита G20

    В регионе
    12:09

    Игорь Гарафулич: ООН поможет в укреплении роли Азербайджана как регионального торгово-транспортного узла - ИНТЕРВЬЮ

    Экономика
    12:05

    Британская BAE Systems решила продать оставшуюся долю в Air Astana

    В регионе
    12:05
    Фото

    В Баку состоялось праздничное мероприятие в честь Новруза

    Внутренняя политика
    11:58

    Казахстан и Китай инвестируют около $224 млн в строительство ПГУ в Актау

    В регионе
    Лента новостей