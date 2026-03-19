ЦАХАЛ: На юге Ливана ликвидированы более 20 боевиков "Хезболлах"
Другие страны
- 19 марта, 2026
- 11:46
В ходе вчерашних наземных операций Израиля на юге Ливана ликвидированы более 20 боевиков движения "Хезболлах".
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В одном из инцидентов солдаты бригады "Голани" опознали ячейку боевиков "Хезболлах", пытавшихся открыть огонь противотанковыми ракетами по израильским войскам", - сказано в сообщении.
В сообщении ЦАХАЛ говорится о том, что наземные войска также обнаружили многочисленные виды оружия, в том числе РПГ и противотанковые ракеты.
Отмечается, что 36-я дивизия - одна из четырех дивизий ЦАХАЛ, проводящих наземные операции на юге Ливана с тех пор, как "Хезболлах" начал нападения на Израиль на фоне войны в Иране.
12:26
ВВС Израиля уничтожили вертолет Ми-17 в ИранеДругие страны
12:16
Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником США КоуломВ регионе
12:16
График приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур на апрельВнутренняя политика
12:13
Фото
Видео
МВД Азербайджана обратилось к гражданам с рекомендациями по поездкам в КарабахПроисшествия
12:11
Трамп пригласил Токаева принять участие в заседании Совета мира и саммита G20В регионе
12:09
Игорь Гарафулич: ООН поможет в укреплении роли Азербайджана как регионального торгово-транспортного узла - ИНТЕРВЬЮЭкономика
12:05
Британская BAE Systems решила продать оставшуюся долю в Air AstanaВ регионе
12:05
Фото
В Баку состоялось праздничное мероприятие в честь НоврузаВнутренняя политика
11:58