ЦАХАЛ: На юге Ливана ликвидированы более 20 боевиков "Хезболлах"

В ходе вчерашних наземных операций Израиля на юге Ливана ликвидированы более 20 боевиков движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В одном из инцидентов солдаты бригады "Голани" опознали ячейку боевиков "Хезболлах", пытавшихся открыть огонь противотанковыми ракетами по израильским войскам", - сказано в сообщении.

В сообщении ЦАХАЛ говорится о том, что наземные войска также обнаружили многочисленные виды оружия, в том числе РПГ и противотанковые ракеты.

Отмечается, что 36-я дивизия - одна из четырех дивизий ЦАХАЛ, проводящих наземные операции на юге Ливана с тех пор, как "Хезболлах" начал нападения на Израиль на фоне войны в Иране.