В Гонконге при пожаре в высотном здании погиб мужчина
Другие страны
- 11 января, 2026
- 08:56
По меньшей мере 1 человек погиб, еще 1 пострадавшая находится в критическом состоянии, более 300 человек эвакуированы при пожаре в высотном здании в Гонконге (Китай - ред.).
Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, огонь вспыхнул ночью в жилом комплексе Yoho Town на так называемых новых территориях на северо-западе мегаполиса.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание электропроводки. К утру пожарные смогли потушить пламя. При осмотре квартиры, в которой началось возгорание, спасатели обнаружили мужчину и женщину, лежавших без сознания. 56-летний мужчина скончался по дороге в больницу, 54-летняя женщина находится в коме. Пожарные вывели из здания 320 жильцов.
Последние новости
09:39
В Иране продолжаются протесты в 185 городах, погибли 116 человекВ регионе
09:33
Сегодня в финале Суперкубка Испании по футболу состоится "Эль Класико"Футбол
09:18
Ди Марцио: Марио Балотелли подписал контракт с новым клубомСпорт
08:56
В Гонконге при пожаре в высотном здании погиб мужчинаДругие страны
08:40
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1Другие страны
08:13
На юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станцийДругие страны
07:49
В КНДР заявили о последствиях возрождения японского милитаризмаДругие страны
07:16
МИД Венесуэлы сообщил о безопасной и мирной обстановке в странеДругие страны
06:58