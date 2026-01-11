В Гонконге при пожаре в высотном здании погиб мужчина

По меньшей мере 1 человек погиб, еще 1 пострадавшая находится в критическом состоянии, более 300 человек эвакуированы при пожаре в высотном здании в Гонконге (Китай - ред.).

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, огонь вспыхнул ночью в жилом комплексе Yoho Town на так называемых новых территориях на северо-западе мегаполиса.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание электропроводки. К утру пожарные смогли потушить пламя. При осмотре квартиры, в которой началось возгорание, спасатели обнаружили мужчину и женщину, лежавших без сознания. 56-летний мужчина скончался по дороге в больницу, 54-летняя женщина находится в коме. Пожарные вывели из здания 320 жильцов.