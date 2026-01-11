Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Гонконге при пожаре в высотном здании погиб мужчина

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 08:56
    В Гонконге при пожаре в высотном здании погиб мужчина

    По меньшей мере 1 человек погиб, еще 1 пострадавшая находится в критическом состоянии, более 300 человек эвакуированы при пожаре в высотном здании в Гонконге (Китай - ред.).

    Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, огонь вспыхнул ночью в жилом комплексе Yoho Town на так называемых новых территориях на северо-западе мегаполиса.

    По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание электропроводки. К утру пожарные смогли потушить пламя. При осмотре квартиры, в которой началось возгорание, спасатели обнаружили мужчину и женщину, лежавших без сознания. 56-летний мужчина скончался по дороге в больницу, 54-летняя женщина находится в коме. Пожарные вывели из здания 320 жильцов.

