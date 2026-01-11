İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Honkonqda çoxmərtəbəli binada yanğın olub, ölən var

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 09:11
    Honkonqda (Çin - red.) çoxmərtəbəli binada baş verən yanğından sonra azı bir nəfər ölüb, digərinin vəziyyəti ağırdır və 300-dən çox insan təxliyə edilib.

    "Report"un "South China Morning Post" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə,Metropolisin şimal-qərbindəki yeni ərazilər adlanan torpaqlarda yerləşən "Yoho Town" yaşayış kompleksində gecə yanğın baş verib.

    İlkin məlumatlara görə, yanğına elektrik naqillərindəki nasazlıq səbəb ola bilər. Səhərə qədər yanğınsöndürənlər alovu söndürə bildiriblər.

    Yanğının başladığı mənzildə axtarış apararkən xilasedicilər huşsuz vəziyyətdə uzanmış bir kişi və bir qadın aşkar ediblər. 56 yaşlı kişi xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb, 54 yaşlı qadın isə komadadır. Yanğınsöndürənlər binadan 320 sakini təxliyə ediblər.

