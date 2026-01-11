Сегодня в финале Суперкубка Испании по футболу состоится "Эль Класико"

Сегодня в решающем матче Суперкубка Испании болельщиков ждет главное противостояние испанского футбола - "Эль Класико".

Как сообщает Report, в финале встретятся мадридский "Реал" и "Барселона".

Поединок пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия) и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что "Барселона" в полуфинале разгромила "Атлетик" (Бильбао) со счетом 5:0, а "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 2:1.