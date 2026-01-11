Сегодня в финале Суперкубка Испании по футболу состоится "Эль Класико"
Футбол
- 11 января, 2026
- 09:33
Сегодня в решающем матче Суперкубка Испании болельщиков ждет главное противостояние испанского футбола - "Эль Класико".
Как сообщает Report, в финале встретятся мадридский "Реал" и "Барселона".
Поединок пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия) и начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Отметим, что "Барселона" в полуфинале разгромила "Атлетик" (Бильбао) со счетом 5:0, а "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 2:1.
Последние новости
09:39
В Иране продолжаются протесты в 185 городах, погибли 116 человекВ регионе
09:33
Сегодня в финале Суперкубка Испании по футболу состоится "Эль Класико"Футбол
09:18
Ди Марцио: Марио Балотелли подписал контракт с новым клубомСпорт
08:56
В Гонконге при пожаре в высотном здании погиб мужчинаДругие страны
08:40
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1Другие страны
08:13
На юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станцийДругие страны
07:49
В КНДР заявили о последствиях возрождения японского милитаризмаДругие страны
07:16
МИД Венесуэлы сообщил о безопасной и мирной обстановке в странеДругие страны
06:58