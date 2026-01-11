Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Сегодня в финале Суперкубка Испании по футболу состоится "Эль Класико"

    Футбол
    • 11 января, 2026
    • 09:33
    Сегодня в финале Суперкубка Испании по футболу состоится Эль Класико

    Сегодня в решающем матче Суперкубка Испании болельщиков ждет главное противостояние испанского футбола - "Эль Класико".

    Как сообщает Report, в финале встретятся мадридский "Реал" и "Барселона".

    Поединок пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия) и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что "Барселона" в полуфинале разгромила "Атлетик" (Бильбао) со счетом 5:0, а "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 2:1.

    Испания Суперкубок Испании ФК "Реал" ФК "Барселона"
    İspaniya Superkubokunun finalında bu gün "El Klasiko" olacaq

