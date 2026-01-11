İspaniya Superkubokunun finalında bu gün "El Klasiko" olacaq
Futbol
- 11 yanvar, 2026
- 09:01
Futbol üzrə İspaniya Superkubokunun finalında bu gün "El Klasiko" olacaq.
"Report"un məlumatına görə, həlledici oyunda "Real" və "Barselona" komandaları üz-üzə gələcəklər.
Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Barselona" yarımfinalda "Atletik" (Bilbao) klubunu (5:0), "Real" isə "Atketiko"nu (2:1) mübarizədən kənarlaşdırıb.
