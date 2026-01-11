İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Futbol
    • 11 yanvar, 2026
    • 09:01
    Futbol üzrə İspaniya Superkubokunun finalında bu gün "El Klasiko" olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, həlledici oyunda "Real" və "Barselona" komandaları üz-üzə gələcəklər.

    Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Barselona" yarımfinalda "Atletik" (Bilbao) klubunu (5:0), "Real" isə "Atketiko"nu (2:1) mübarizədən kənarlaşdırıb.

    Сегодня в финале Суперкубка Испании по футболу состоится "Эль Класико"

