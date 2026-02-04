İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    AMB-nin sədri: "Sahəvi banklara ehtiyac yoxdur"

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 12:50
    AMB-nin sədri: Sahəvi banklara ehtiyac yoxdur

    Hazırda Azərbaycanda konkret sahə üzrə fəaliyyət göstərən banklara ehtiyac yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Azərbaycanda aqrar sahədə bankçılıqla bağlı təcrübə olub. Hazırda banklarımızın əksəriyyəti universaldır, mən düşünmürəm ki, bazarda sahəvi banka tələbat var. Bizim istəyimiz odur ki, banklararası rəqabət artsın. Bəlkə də gələcəkdə hansısa banklar müəyyən sahələri hədəf götürəcəklər, məsələn, ancaq ipoteka kreditləşməsi ilə məşğul olacaqlar. Amma bu gün bildiyim qədər belə banklara ehtiyac yoxdur," - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov bank sektoru
    ЦБА не считает целесообразным создание в Азербайджане отраслевых банков
    Central Bank of Azerbaijan sees no need for sector-specific banks

    Son xəbərlər

    13:49

    Azərbaycana qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin ədalət məhkəməsinə çıxarılması haqqın bərpasıdır - RƏY

    Daxili siyasət
    13:49

    Çin lideri Rusiya ilə əlaqələrin inkişafına dair genişmiqyaslı plan hazırlamağı təklif edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:35

    Səfir: "Özbəkistan və Azərbaycan 10 milyard dollarlıq investisiya paketi formalaşdırır" - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:28

    Qazaxıstan Pakistana 108 milyon dollarlıq elektrikli avtobus tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    13:24

    AMB bütün əmanətlərin manatla yerləşdirilməsində maraqlı deyil

    Maliyyə
    13:21

    Joze Mourinyo norveçli futbolçunun İspaniya klubuna keçməsinə mane olub

    Futbol
    13:18

    Özbəkistan və Azərbaycan Biznesmenlər Şurasının yaradılması üzərində işləyir - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:12

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    13:11
    Foto

    Azərbaycanla İƏİT tərəfdaşlığının prioritet istiqamətləri müzakirə edilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti