ЦБА не считает целесообразным создание в Азербайджане отраслевых банков

Центробанк Азербайджана не считает целесообразным создание в стране банков, специализирующихся на конкретных отраслях.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил на сегодняшней пресс-конференции председатель ЦБА Талех Кязимов.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане в этом нет необходимости – в стране уже был опыт аграрного банкинга, однако сейчас большинство банков работают в универсальном формате.

"Я не думаю, что на рынке есть потребность в отраслевых банках. Наше желание заключается в усилении межбанковской конкуренции. Возможно, в будущем какие-то банки выберут определенные направления, например, будут заниматься исключительно ипотечным кредитованием. Но на сегодняшний день такой необходимости нет", - отметил он.