ЦБА не считает целесообразным создание в Азербайджане отраслевых банков
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 13:05
Центробанк Азербайджана не считает целесообразным создание в стране банков, специализирующихся на конкретных отраслях.
Как сообщает Report, с таким заявлением выступил на сегодняшней пресс-конференции председатель ЦБА Талех Кязимов.
По его словам, в настоящее время в Азербайджане в этом нет необходимости – в стране уже был опыт аграрного банкинга, однако сейчас большинство банков работают в универсальном формате.
"Я не думаю, что на рынке есть потребность в отраслевых банках. Наше желание заключается в усилении межбанковской конкуренции. Возможно, в будущем какие-то банки выберут определенные направления, например, будут заниматься исключительно ипотечным кредитованием. Но на сегодняшний день такой необходимости нет", - отметил он.
Последние новости
14:10
Замминистра: Будущее чешско-азербайджанских отношений - в ВИЭ, "умных городах" и инфраструктуре - ИНТЕРВЬЮИнфраструктура
13:54
Число пострадавших после ЧП в школе Красноярска возросло до шести человек - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:49
Глава ЦБА доволен ситуацией с дедолларизацией вкладов в банковском сектореФинансы
13:47
Ректор: В Узбекском университете мировых языков азербайджанский стал вторым основным языкомНаука и образование
13:41
Лидер КНР предложил создать масштабный план развития связей с РФ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:26
Талех Кязымов: Некоторые эксперты создают ажиотаж вокруг курса манатаФинансы
13:23
В Азербайджане наблюдается метельЭкология
13:13
Казахстан поставит в Пакистан 600 электроавтобусов на $108 млнДругие страны
13:10