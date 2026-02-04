Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    ЦБА не считает целесообразным создание в Азербайджане отраслевых банков

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 13:05
    Центробанк Азербайджана не считает целесообразным создание в стране банков, специализирующихся на конкретных отраслях.

    Как сообщает Report, с таким заявлением выступил на сегодняшней пресс-конференции председатель ЦБА Талех Кязимов.

    По его словам, в настоящее время в Азербайджане в этом нет необходимости – в стране уже был опыт аграрного банкинга, однако сейчас большинство банков работают в универсальном формате.

    "Я не думаю, что на рынке есть потребность в отраслевых банках. Наше желание заключается в усилении межбанковской конкуренции. Возможно, в будущем какие-то банки выберут определенные направления, например, будут заниматься исключительно ипотечным кредитованием. Но на сегодняшний день такой необходимости нет", - отметил он.

    ЦБА Центробанк Азербайджана отраслевые банки Талех Кязымов
    AMB-nin sədri: "Sahəvi banklara ehtiyac yoxdur"
    Central Bank of Azerbaijan sees no need for sector-specific banks
