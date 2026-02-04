İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Taleh Kazımov: "Son 25 ildə əhali 17 milyard dollarlıq xalis xarici valyuta alıb"

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 12:36
    Taleh Kazımov: Son 25 ildə əhali 17 milyard dollarlıq xalis xarici valyuta alıb

    Son 25 ildə Azərbaycan əhalisi 17 milyard ABŞ dolları dəyərində xalis xarici valyuta alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Həmin məbləği manata, avroya, funt sterlinqə də çevirə bilərsiniz. Biz buna "yastıq altındakı vəsait" deyə bilərik. Əsas məqsədimiz odur ki, o pullar real sektora gəlsin, ölkə iqtisadiyyatına yönəlsin", - deyə o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycandakı mübadilə şöbələrində nağd xarici valyutanın alışı satışını 423 milyon ABŞ dolları üstələyib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov valyuta satışı
    Кязымов: Население Азербайджана приобрело за 25 лет $17 млрд иностранной валюты
    CBA: Azerbaijanis purchased net $17B worth of foreign currency in 25 years

