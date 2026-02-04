Кязымов: Население Азербайджана приобрело за 25 лет $17 млрд иностранной валюты
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 13:10
За последние 25 лет население Азербайджана приобрело чистую иностранную валюту на $17 млрд.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции.
"Эту сумму можно конвертировать как в манаты, так и в евро или фунты стерлингов. Можно назвать ее "средствами под подушкой". Наша цель - чтобы эти деньги поступили в реальный сектор и были направлены в экономику страны", - отметил он.
Напомним, что в 2025 году в обменных пунктах Азербайджана объем купли-продажи наличной иностранной валюты превысил $423 млн.
Последние новости
14:10
Замминистра: Будущее чешско-азербайджанских отношений - в ВИЭ, "умных городах" и инфраструктуре - ИНТЕРВЬЮИнфраструктура
13:54
Число пострадавших после ЧП в школе Красноярска возросло до шести человек - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:49
Глава ЦБА доволен ситуацией с дедолларизацией вкладов в банковском сектореФинансы
13:47
Ректор: В Узбекском университете мировых языков азербайджанский стал вторым основным языкомНаука и образование
13:41
Лидер КНР предложил создать масштабный план развития связей с РФ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:26
Талех Кязымов: Некоторые эксперты создают ажиотаж вокруг курса манатаФинансы
13:23
В Азербайджане наблюдается метельЭкология
13:13
Казахстан поставит в Пакистан 600 электроавтобусов на $108 млнДругие страны
13:10