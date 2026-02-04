Кязымов: Население Азербайджана приобрело за 25 лет $17 млрд иностранной валюты

За последние 25 лет население Азербайджана приобрело чистую иностранную валюту на $17 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции.

"Эту сумму можно конвертировать как в манаты, так и в евро или фунты стерлингов. Можно назвать ее "средствами под подушкой". Наша цель - чтобы эти деньги поступили в реальный сектор и были направлены в экономику страны", - отметил он.

Напомним, что в 2025 году в обменных пунктах Азербайджана объем купли-продажи наличной иностранной валюты превысил $423 млн.