Кязымов: Население Азербайджана приобрело за 25 лет $17 млрд иностранной валюты

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 13:10
    За последние 25 лет население Азербайджана приобрело чистую иностранную валюту на $17 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции.

    "Эту сумму можно конвертировать как в манаты, так и в евро или фунты стерлингов. Можно назвать ее "средствами под подушкой". Наша цель - чтобы эти деньги поступили в реальный сектор и были направлены в экономику страны", - отметил он.

    Напомним, что в 2025 году в обменных пунктах Азербайджана объем купли-продажи наличной иностранной валюты превысил $423 млн.

    Талех Кязымов ЦБА иностранная валюта
    Taleh Kazımov: "Son 25 ildə əhali 17 milyard dollarlıq xalis xarici valyuta alıb"
    CBA: Azerbaijanis purchased net $17B worth of foreign currency in 25 years
