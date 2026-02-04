İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Qarabağ" akademiyasının komandaları beynəlxalq turnirlərə dəvət alıblar

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 12:43
    Qarabağ akademiyasının komandaları beynəlxalq turnirlərə dəvət alıblar

    "Qarabağ"ın aşağı yaş qrupundan ibarət komandaları beynəlxalq yarışlara dəvət alıblar.

    Bunu "Report"a açıqlamasında klubun akademiyasının koordinatoru Aftandil Hacıyev deyib.

    "Yaxın vaxtlarda U-10 komandamız Minskdə keçiriləcək "Naşe buduşee" turnirinə qatılacaq. Martda isə 'Dinamo" (Moskva, Rusiya) "Neftçi" ilə birlikdə Bakıda U-11 komandalarının turnirini təşkil etməyi planlaşdırır. Bundan başqa, yay aylarında U-11-lər arasında Polşada yarış nəzərdə tutulub. U-14 Belarusda, U-15 isə Qazaxıstanda keçirilən turnirlərdə iştirak ediblər. U-13 komandamızın Bolqarıstanda turnirə qatılması nəzərdə tutulub. U-16 və U-17 komandalarımız üçün digər Avropa klubları ilə yay aylarında oyunların keçirilməsi istiqamətində danışıqlar aparılır", - klub rəsmisi vurğulayıb.

    Aftandil Hacıyev Futbol xəbərləri beynəlxalq turnirlər

    Son xəbərlər

    13:49

    Azərbaycana qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin ədalət məhkəməsinə çıxarılması haqqın bərpasıdır - RƏY

    Daxili siyasət
    13:49

    Çin lideri Rusiya ilə əlaqələrin inkişafına dair genişmiqyaslı plan hazırlamağı təklif edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:35

    Səfir: "Özbəkistan və Azərbaycan 10 milyard dollarlıq investisiya paketi formalaşdırır" - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:28

    Qazaxıstan Pakistana 108 milyon dollarlıq elektrikli avtobus tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    13:24

    AMB bütün əmanətlərin manatla yerləşdirilməsində maraqlı deyil

    Maliyyə
    13:21

    Joze Mourinyo norveçli futbolçunun İspaniya klubuna keçməsinə mane olub

    Futbol
    13:18

    Özbəkistan və Azərbaycan Biznesmenlər Şurasının yaradılması üzərində işləyir - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:12

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    13:11
    Foto

    Azərbaycanla İƏİT tərəfdaşlığının prioritet istiqamətləri müzakirə edilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti