    На юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станций

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 08:13
    На юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станций

    Боевики на юге Таиланда привели в действие взрывные устройства и совершили поджоги на 11 автозаправочных станциях нефтегазовой компании PTT.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал One 31.

    Серия скоординированных взрывов и поджогов произошла 11 января в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла. Известно об одном пострадавшем полицейском. Экстренные службы приступили к устранению последствий атак, а силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности. Местные власти начали расследование нападений.

