İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Tailandda yaraqlılar 11 yanacaqdoldurma məntəqəsini partladıblar

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 08:29
    Tailandda yaraqlılar 11 yanacaqdoldurma məntəqəsini partladıblar

    Tailandın cənubunda yaraqlılar PTT neft-qaz şirkətinin 11 yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayıcı qurğuları işə salıblar və yanğın törədiblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "One 31" telekanalı xəbər verib.

    11 yanvarda Narathivat, Pattani və Yala əyalətlərində bir sıra koordinasiyalı partlayışlar və yanğınlar baş verib. Bir polis əməkdaşı yaralanıb. Təcili yardım xidmətləri hücumların fəsadlarını aradan qaldırmağa başlayıb, təhlükəsizlik qüvvələri isə yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.

    Yerli hakimiyyət orqanları hücumlarla bağlı araşdırmaya başlayıb.

    Tailand yaraqlılar neft-qaz şirkəti
    На юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станций

    Son xəbərlər

    08:54

    Yaponiyada 5,1 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    08:44

    KXDR Yaponiya militarizminin dirçəlişinin fəsadları barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    08:29

    Tailandda yaraqlılar 11 yanacaqdoldurma məntəqəsini partladıblar

    Digər ölkələr
    08:12

    KİV: Tramp İrana zərbələr üçün mümkün yeni hədəflər barədə məlumatlandırılıb

    Digər ölkələr
    07:48

    Venesuela XİN: Ölkədə vəziyyət təhlükəsiz və dinc şəraitdədir

    Digər ölkələr
    07:21

    ABŞ-də 24 yaşlı gənc altı nəfəri öldürüb

    Digər ölkələr
    06:54

    Yaponiya Çinin ikili təyinatlı mallara embarqosunu qəbulolunmaz hesab edir

    Digər ölkələr
    06:29

    KİV: Britaniya Qrenlandiyaya qoşun göndərə bilər

    Digər ölkələr
    06:08

    Fransada qar uçqunu nəticəsində üç xizəkçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti