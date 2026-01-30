İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 30 yanvar, 2026
    • 14:27
    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Ötən il Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri 2024-cü illə (1,006 milyard ABŞ dolları) ilə müqayisədə 105,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 10,52 % artaraq 1,112 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 33,62 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi liderlik edib.

    Dövlət şirkətlərinin ixrac həcminə görə reytinqi:

    Şirkət

    2025-ci ildə ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    2024-cü ildə ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    Faiz fərqi

    SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi

    373,9

    409,8

    -8,76 %

    "SOCAR Polymer" MMC

    255,6

    237,6

    7,58 %

    "AzerGold" QSC

    225,7

    167,1

    35,07 %

    "Azəralüminium" MMC

    151,1

    135,4

    11,6 %

    SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi

    61,7

    0

    -

    "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC

    38,9

    56,1

    -30,66 %

    "SOCAR-Dalğıc" MMC

    1,9

    0

    -

    "İstisu Mineral Su Zavodu" MMC

    1,7

    0

    -

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC

    1,5

    0,268

    459,7 %

    "SOCAR-Cape" MMC

    0,731

    0,56

    30,54 %

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Azərbaycan SOCAR qeyri-neft məhsullarının ixracı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
    ТОП-10 госкомпаний Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции на 10,5%
    Azerbaijan's top 10 state-owned companies increase non-oil exports by 10.5%

    Son xəbərlər

    14:29

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:27

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Biznes
    14:26
    Foto

    Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb

    İnfrastruktur
    14:15
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:11

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Daxili siyasət
    14:11

    Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:07

    Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək

    Futbol
    14:02

    Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    13:54

    Ukrayna polisi çoxsaylı minalanmış obyektlər, o cümlədən məktəblər barədə məlumat alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti