Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb
- 30 yanvar, 2026
- 14:27
Ötən il Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri 2024-cü illə (1,006 milyard ABŞ dolları) ilə müqayisədə 105,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 10,52 % artaraq 1,112 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 33,62 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi liderlik edib.
Dövlət şirkətlərinin ixrac həcminə görə reytinqi:
|
Şirkət
|
2025-ci ildə ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
2024-cü ildə ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
Faiz fərqi
|
SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
|
373,9
|
409,8
|
-8,76 %
|
"SOCAR Polymer" MMC
|
255,6
|
237,6
|
7,58 %
|
"AzerGold" QSC
|
225,7
|
167,1
|
35,07 %
|
"Azəralüminium" MMC
|
151,1
|
135,4
|
11,6 %
|
SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi
|
61,7
|
0
|
-
|
"Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC
|
38,9
|
56,1
|
-30,66 %
|
"SOCAR-Dalğıc" MMC
|
1,9
|
0
|
-
|
"İstisu Mineral Su Zavodu" MMC
|
1,7
|
0
|
-
|
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC
|
1,5
|
0,268
|
459,7 %
|
"SOCAR-Cape" MMC
|
0,731
|
0,56
|
30,54 %
Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dollarına çatıb.