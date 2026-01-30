ТОП-10 госкомпаний Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции на 10,5%
- 30 января, 2026
- 12:39
В Азербайджане в 2025 году суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 1,112 млрд долларов США, что на 105,9 млн долларов, или на 10,52% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1,006 млрд долларов).
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 33,62%.
Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:
|
Компания
|
Объем экспорта в 2025 году (млн долларов)
|
Объем экспорта в 2024 году (млн долларов)
|
Разница в %
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
373,9
|
409,8
|
-8,76%
|
ООО SOCAR Polymer
|
255,6
|
237,6
|
7,58%
|
ЗАО AzerGold
|
225,7
|
167,1
|
35,07%
|
ООО "Азералюминий"
|
151,1
|
135,4
|
11,6%
|
Управление экспорта газа SOCAR
|
61,7
|
0
|-
|
ООО АПК "Азерпамбыг"
|
38,9
|
56,1
|
-30,66%
|
ООО "SOCAR-Dalgidj"
|
1,9
|
0
|-
|
ООО "Завод минеральной воды İSTİSU"
|
1,7
|
0
|-
|
ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
|
1,5
|
0,268
|
459,7%
|
ООО "SOCAR CAPE"
|
0,731
|
0,56
|
30,54%
В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и достиг 3,6 млрд долларов США.