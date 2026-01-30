ТОП-10 госкомпаний Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции на 10,5%

В Азербайджане в 2025 году суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 1,112 млрд долларов США, что на 105,9 млн долларов, или на 10,52% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1,006 млрд долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 33,62%.

Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

Компания Объем экспорта в 2025 году (млн долларов) Объем экспорта в 2024 году (млн долларов) Разница в % Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 373,9 409,8 -8,76% ООО SOCAR Polymer 255,6 237,6 7,58% ЗАО AzerGold 225,7 167,1 35,07% ООО "Азералюминий" 151,1 135,4 11,6% Управление экспорта газа SOCAR 61,7 0 - ООО АПК "Азерпамбыг" 38,9 56,1 -30,66% ООО "SOCAR-Dalgidj" 1,9 0 - ООО "Завод минеральной воды İSTİSU" 1,7 0 - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 1,5 0,268 459,7% ООО "SOCAR CAPE" 0,731 0,56 30,54%

В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и достиг 3,6 млрд долларов США.