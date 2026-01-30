Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    ТОП-10 госкомпаний Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции на 10,5%

    Бизнес
    • 30 января, 2026
    • 12:39
    ТОП-10 госкомпаний Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции на 10,5%

    В Азербайджане в 2025 году суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 1,112 млрд долларов США, что на 105,9 млн долларов, или на 10,52% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1,006 млрд долларов).

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 33,62%.

    Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

    Компания

    Объем экспорта в 2025 году (млн долларов)

    Объем экспорта в 2024 году (млн долларов)

    Разница в %

    Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

    373,9

    409,8

    -8,76%

    ООО SOCAR Polymer

    255,6

    237,6

    7,58%

    ЗАО AzerGold

    225,7

    167,1

    35,07%

    ООО "Азералюминий"

    151,1

    135,4

    11,6%

    Управление экспорта газа SOCAR

    61,7

    0

    		 -

    ООО АПК "Азерпамбыг"

    38,9

    56,1

    -30,66%

    ООО "SOCAR-Dalgidj"

    1,9

    0

    		 -

    ООО "Завод минеральной воды İSTİSU"

    1,7

    0

    		 -

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

    1,5

    0,268

    459,7%

    ООО "SOCAR CAPE"

    0,731

    0,56

    30,54%

    В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и достиг 3,6 млрд долларов США.

    Азербайджан ненефтяная продукция SOCAR AzerGold Азерпамбыг
    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan's top 10 state-owned companies increase non-oil exports by 10.5%
