İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Daxili siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 14:11
    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Doğma yurda qayıtmağın sevinci sakinlər üçün unudulmazdır.

    Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Xanyurdu kənd sakini Arif İsmayılov deyib.

    O, doğma kəndə qayıdışın sakinlərə unudulmaz sevinc yaşatdığını vurğulayıb:

    "Məcburi köçkünlük dövründə çox çətinlik çəkdik, artıq o əziyyətlərə son qoyulub. Təəssüf ki, kənd sakinlərinin çoxu bu günü görmədi. Doğma yurda qayıtmağın sevincli bizim üçün unudulmazdır. Qayıtdıqdan sonra ilk işim doğma ocağın torpağından götürüb dünyasını dəyişən yaxınlarımızın məzarına səpmək olacaq. Bununla onların da ruhu şad olar".

    Xocalı Xanyurdu kəndi Böyük Qayıdış

    Son xəbərlər

    14:29

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:27

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Biznes
    14:26
    Foto

    Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb

    İnfrastruktur
    14:15
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:11

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Daxili siyasət
    14:11

    Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:07

    Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək

    Futbol
    14:02

    Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    13:54

    Ukrayna polisi çoxsaylı minalanmış obyektlər, o cümlədən məktəblər barədə məlumat alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti