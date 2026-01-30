İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    • 30 yanvar, 2026
    • 14:11
    Rəşad Əzizov: Azərbaycanfilm kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    "Azərbaycanfilm" kinostudiyası qalmalı, amma mahiyyəti dəyişməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin Baş direktoru Rəşad Əzizov Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Azərbaycan mədəniyyəti-2040" Mədəniyyət Konsepsiyasının təqdimatında çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, kino sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər bu mühitdən yararlanmalıdır:

    "Hazırda bu istiqamətdə işlər gedir. Bəzi kosmetik xarakterli işlər başlayıb. Yaxın zamanda daha geniş islahatlar nəzərdə tutulub və bəzi normativ aktlar işlənib hazırlanır".

    R.Əzizov eyni zamanda bildirib ki, kino haqqında danışmaqdansa kino çəkmək lazımdır.

    Son xəbərlər

    14:29

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:27

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Biznes
    14:26
    Foto

    Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb

    İnfrastruktur
    14:15
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:11

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Daxili siyasət
    14:11

    Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:07

    Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək

    Futbol
    14:02

    Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    13:54

    Ukrayna polisi çoxsaylı minalanmış obyektlər, o cümlədən məktəblər barədə məlumat alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti