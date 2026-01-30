Агентства кино призывает к масштабным реформам в "Азербайджанфильм"

Киностудию "Азербайджанфильм" необходимо сохранить, однако ее функциональная модель должна измениться.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов на презентации концепции "Культура Азербайджана – 2040".

"В настоящее время в этом направлении ведется работа. Уже начаты некоторые изменения косметического характера. В ближайшее время запланированы более масштабные реформы, разрабатываются соответствующие нормативные акты", - отметил он.