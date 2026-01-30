Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək
Futbol
- 30 yanvar, 2026
- 14:07
"Bavariya"nın (Almaniya) yarımmüdafiəçisi Leon Qoretska 2025/2026 mövsümünün sonunda komandadan ayrılacaq.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Münhen təmsilçisinin idman direktoru Kristof Freynd açıqlama verib.
O, 2026-cı ilin yayında müqavilə müddəti başa çatacaq 30 yaşlı almaniyalı futbolçu ilə yolların ayrılması barədə qərar verildiyini deyib.
Qeyd edək ki, L.Qoretska 2018-ci ilin yayında "Şalke 04" klubundan "Bavariya"ya transfer olunub. Təcrübəli yarımmüdafiəçi cari mövsümdə bütün turnirlərdə 28 matça çıxıb və 1 qol vurub.
Son xəbərlər
14:29
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıbDigər ölkələr
14:27
Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıbBiznes
14:26
Foto
Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıbİnfrastruktur
14:15
Foto
Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilibDaxili siyasət
14:11
Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdırDaxili siyasət
14:11
Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidirMədəniyyət siyasəti
14:07
Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcəkFutbol
14:02
Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıbEnergetika
13:54