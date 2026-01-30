Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Futbol
    • 30 yanvar, 2026
    • 14:07
    Leon Qoretska cari mövsümün sonunda Bavariyanı tərk edəcək

    "Bavariya"nın (Almaniya) yarımmüdafiəçisi Leon Qoretska 2025/2026 mövsümünün sonunda komandadan ayrılacaq.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Münhen təmsilçisinin idman direktoru Kristof Freynd açıqlama verib.

    O, 2026-cı ilin yayında müqavilə müddəti başa çatacaq 30 yaşlı almaniyalı futbolçu ilə yolların ayrılması barədə qərar verildiyini deyib.

    Qeyd edək ki, L.Qoretska 2018-ci ilin yayında "Şalke 04" klubundan "Bavariya"ya transfer olunub. Təcrübəli yarımmüdafiəçi cari mövsümdə bütün turnirlərdə 28 matça çıxıb və 1 qol vurub.

