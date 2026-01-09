Агентство интеллектуальной собственности отреагировало на попытки представить песню Сары гялин как армянскую

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана прокомментировало выдачу народной песни "Сары гялин" за армянскую.

Как сообщили Report в Агентстве, на днях на иранском телеканале певец и композитор Араз Торосян (Араз Даре) исполнил азербайджанскую народную песню "Сары гялин" на армянском и персидском языках.

Отмечается, что несколько иранских интернет-ресурсов представили эту песню как армянскую.

А.Торосян также поделился песней "Сары гялин" на своем Youtube канале и представил ее как армянскую фольклорную песню "Сари Агджик" (https://youtu.be/32B9JfiAspQ?si=RMCahVTMoQjZGyx0).

Агентство интеллектуальной собственности в этой связи выступило с официальным заявлением, в котором подчеркивается, что народная песня "Сары гялин" принадлежит азербайджанским тюркам.

По мнению эксперта агентства, композитора Джаваншира Гулиева, песня "Сары гялин" написана в ладе "Шур".

Лад "Шур" - один из семи основных ладов азербайджанского искусства мугам и наиболее часто используется в национальной музыкальной культуре. Тысячи азербайджанских песен построены на этом ладе и исполнялись на всех народных празднествах на протяжении истории.

По жанру "Сары гялин" является "узун хава", представляющий собой музыкальный стиль тюркоязычных народов.

Агентство подчеркивает, что регулярно отслеживает и исследует каждый факт присвоения произведений азербайджанского нематериального культурного наследия:

"Каждый случай присвоения армянами авторских произведений, образцов фольклора и других образцов нематериального культурного наследия, принадлежащих азербайджанскому народу, регулярно отслеживается и исследуется Агентством интеллектуальной собственности. Также оказывается помощь в восстановлении нарушенных авторских прав авторов присвоенных песен или их наследников. По каждому факту в Агентстве проводятся исследования, готовятся и распространяются в медиа справки, основанные на исторических фактах и доказывающие неопровержимыми фактами принадлежность этих произведений азербайджанскому народу", - отмечается в сообщении Агентства.