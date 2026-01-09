МИД Армении и Ирана провели политические консультации
- 09 января, 2026
- 17:23
В Ереване состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Ирана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Армении.
В ведомстве отметили, что политконсультации состоялись под руководством заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна и заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам Маджида Тахт-Раванчи.
В ход встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений между Арменией и Ираном, а также проблемы, связанные с региональными и международными событиями.
Ваан Костанян и Маджид Тахт-Раванчи отметили активную динамику сотрудничества между двумя странами, которая также выражается в взаимных визитах на различных уровнях. Была подтверждена решимость, выраженная на уровне лидеров двух стран, поднять отношения до уровня стратегического партнерства.
Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, туризме и других областях, а также о ходе реализации конкретных программ.
Замминистра Костанян затронул проекты, направленные на развитие региональной взаимосвязи, в том числе новые возможности, которые ожидаются в результате реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).