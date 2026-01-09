Украина с февраля начнет ежемесячно выпускать 1000 дронов-перехватчиков Octopus

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    • 09 января, 2026
    • 17:07
    Украина с февраля выходит на производство 1000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

    По его словам, договоренность была подтверждена в ходе визита министра обороны Великобритании Джона Хили в Киев, где стороны подписали дорожную карту развития столетнего партнерства между Украиной и Великобританией в оборонной сфере. Документ закрепляет направления двустороннего оборонного сотрудничества на 2026 год и предусматривает реализацию ряда масштабных проектов в сфере безопасности.

    "Великобритания уже внесла значительный вклад в укрепление наших возможностей по отражению российского террора. С февраля мы выходим на производство 1 000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц", - написал он.

    В ходе встречи также были обсуждены возможности запуска совместных стратегических промышленных проектов в области противовоздушной обороны и дальнобойных вооружений, перспективы локализации производства истребителей Gripen с использованием технологий британских компаний, усиление защиты морского пространства Украины, а также подготовка к февральскому заседанию в формате "Рамштайн".

    Министр обороны Украины выразил благодарность Великобритании за поддержку и отметил личную роль Джона Хили в развитии двустороннего оборонного сотрудничества.

