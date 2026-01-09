İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:22
    Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalına başlayacaq

    Ukrayna fevraldan etibarən ayda 1000 "Octopus" dron əleyhinə vasitələrin istehsalına başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna müdafiə naziri Denis Şmıqal öz teleqram kanalında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, razılaşma Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hilinin Kiyevə səfəri zamanı təsdiqlənib, orada tərəflər Ukrayna və Böyük Britaniya arasında müdafiə sahəsində yüzillik tərəfdaşlığın inkişafı üzrə yol xəritəsini imzalayıblar. Sənəd 2026-cı il üçün ikitərəfli müdafiə əməkdaşlığının istiqamətlərini və təhlükəsizlik sahəsində bir sıra genişmiqyaslı layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

    "Böyük Britaniya artıq Rusiya terroruna qarşı müdafiəmizi gücləndirmək üçün əhəmiyyətli töhfə verib. Fevraldan etibarən ayda 1000 ədəd "Octopus" dron əleyhinə vasitələrin istehsalına başlayırıq", - deyə o yazıb.

    Görüş zamanı həmçinin hava hücumundan müdafiə və uzaqmənzilli silahlar sahəsində birgə strateji sənaye layihələrinin başladılması imkanları, Böyük Britaniya şirkətlərinin texnologiyalarından istifadə edərək "Gripen" qırıcılarının istehsalının lokallaşdırılması perspektivləri, Ukraynanın dəniz məkanının müdafiəsinin gücləndirilməsi, və fevral ayında "Ramştayn" formatında keçiriləcək iclasa hazırlıq müzakirə olunub.

    Ukraynanın müdafiə naziri Böyük Britaniyaya dəstəyinə görə təşəkkür edib və ikitərəfli müdafiə əməkdaşlığının inkişafında Con Hilinin şəxsi rolunu qeyd edib.

    Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi Böyük Britaniya
    Украина с февраля начнет ежемесячно выпускать 1000 дронов-перехватчиков Octopus

    Son xəbərlər

    17:59

    Deputat: "Enerji layihələri Azərbaycanın qlobal miqyasda mövqeyini daha da möhkəmləndirir"

    Energetika
    17:51

    Tehran meri: Aksiyalar zamanı şəhər infrastrukturunda dağıntılar qeydə alınıb

    Region
    17:51

    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə ödənişlə bağlı müqavilə forması dəyişib

    Maliyyə
    17:50

    TAP-ın genişləndirilməsi üçün bazar sınağının növbəti mərhələsinin vaxtı dəqiqləşdirilib - EKSKLÜZİV

    Energetika
    17:48

    İlkin hazırlıq üzrə təlimi bitirmiş mediatorlara verilən sertifikat beş il qüvvədə olacaq

    Daxili siyasət
    17:47

    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Macarıstan klubuna uduzub

    Futbol
    17:46

    Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib

    Daxili siyasət
    17:45

    Qanunsuz orden və medal hazırlamaqda təqsirli bilinən QHT rəhbərinin məhkəməsi başlayır

    Hadisə
    17:45

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti