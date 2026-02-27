Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
Xarici siyasət
- 27 fevral, 2026
- 15:45
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından fevralın 27-də Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əlinin və birinci xanım Zinaş Tayaçevin şərəfinə rəsmi nahar verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
