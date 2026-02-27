Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 16:13
    В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

    27 февраля от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный обед в честь премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али и первой леди Зинаш Таячеу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    премьер-министр Эфиопия Абий Ахмед Али Ильхам Алиев Зинаш Таячу Мехрибан Алиева
    Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

    Последние новости

    16:37

    В Шамахинском районе зафиксировано второе за день землетрясение

    Происшествия
    16:34

    В Бакинском аэропорту пресечена контрабанда почти 350 граммов золота

    Бизнес
    16:31

    Создание "Data Lake" в Азербайджане завершится летом 2028 года

    ИКТ
    16:23

    SOCAR и BP договорились о совместных исследованиях на Каспии

    Энергетика
    16:16

    Токаев: С Вучичем обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

    В регионе
    16:13

    Вучич: Белград рассчитывает на помощь Казахстана в подготовке спецназа Сербии

    В регионе
    16:13

    В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

    Внешняя политика
    16:06

    В Азербайджане разработают государственный Индекс готовности к ИИ

    ИКТ
    15:58

    Зеленский пригласил Фицо в Украину

    Другие страны
    Лента новостей