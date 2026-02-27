В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед
Внешняя политика
- 27 февраля, 2026
- 16:13
27 февраля от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный обед в честь премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али и первой леди Зинаш Таячеу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.
