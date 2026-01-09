Мушфиг Алескерли: Соблюдение правил азербайджанского языка нужно начинать с медиа
- 09 января, 2026
- 16:49
Проблемы, связанные с азербайджанским языком, должны освещаться в медиа.
Как сообщает Report, об этом заявил член Комиссии Совета прессы по азербайджанскому языку Мушфиг Алескерли на расширенном заседании Комиссии.
По его словам, в учебниках также существуют определенные проблемы, связанные с азербайджанским языком:
"Заимствованные слова в азербайджанском языке - лишь малая часть проблемы. Синтаксис, основа языка, нарушается. Структура предложений искажается".
Алескерли подчеркнул, что начинать соблюдение правил азербайджанского языка нужно с медиа, но следует также учитывать и другие сферы.
