Мушфиг Алескерли: Соблюдение правил азербайджанского языка нужно начинать с медиа

Проблемы, связанные с азербайджанским языком, должны освещаться в медиа.

Как сообщает Report, об этом заявил член Комиссии Совета прессы по азербайджанскому языку Мушфиг Алескерли на расширенном заседании Комиссии.

По его словам, в учебниках также существуют определенные проблемы, связанные с азербайджанским языком:

"Заимствованные слова в азербайджанском языке - лишь малая часть проблемы. Синтаксис, основа языка, нарушается. Структура предложений искажается".

Алескерли подчеркнул, что начинать соблюдение правил азербайджанского языка нужно с медиа, но следует также учитывать и другие сферы.