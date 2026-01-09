Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Мушфиг Алескерли: Соблюдение правил азербайджанского языка нужно начинать с медиа

    Медиа
    09 января, 2026
    • 16:49
    Мушфиг Алескерли: Соблюдение правил азербайджанского языка нужно начинать с медиа

    Проблемы, связанные с азербайджанским языком, должны освещаться в медиа.

    Как сообщает Report, об этом заявил член Комиссии Совета прессы по азербайджанскому языку Мушфиг Алескерли на расширенном заседании Комиссии.

    По его словам, в учебниках также существуют определенные проблемы, связанные с азербайджанским языком:

    "Заимствованные слова в азербайджанском языке - лишь малая часть проблемы. Синтаксис, основа языка, нарушается. Структура предложений искажается".

    Алескерли подчеркнул, что начинать соблюдение правил азербайджанского языка нужно с медиа, но следует также учитывать и другие сферы.

    азербайджанский язык Мушфиг Алескерли Совет прессы медиа языковые проблемы
