İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Müşfiq Ələsgərli: Azərbaycan dili ilə bağlı problemlər mediada qabardılmalıdır

    Media
    • 09 yanvar, 2026
    • 16:19
    Müşfiq Ələsgərli: Azərbaycan dili ilə bağlı problemlər mediada qabardılmalıdır

    Azərbaycan dili ilə bağlı problemlər mediada qabardılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mətbuat Şurasının Dil Komissiyasının üzvü Müşfiq Ələsgərli Komissiyanın genişləndirilmiş iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, dərsliklərdə də Azərbaycan dili ilə bağlı müəyyən problemlər var:

    "Azərbaycan dilində alınma sözlər problemin az bir hissəsidir. Dilin bel sütunu olan sintaksis sındırılır. Cümlənin strukturu bir-birinə qarışdırılır".

    M.Ələsgərli vurğulayıb ki, Azərbaycan dilinin qaydalarına riayət edilməsi ilə bağlı mediadan başlamaq lazımdır, lakin digər sferalar da nəzərə alınmalıdır.

    Müşfiq Ələsgərli media Azərbaycan dili dərslik

    Son xəbərlər

    16:20

    Prezidentin fikirləri Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi xəritəsində etibarlı tərəfdaş olduğunu göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    16:19

    Müşfiq Ələsgərli: Azərbaycan dili ilə bağlı problemlər mediada qabardılmalıdır

    Media
    16:11

    Rəşad Nəbiyev Şabranda vətəndaşları qəbul edib

    İKT
    16:10

    "Neftçi TV" internet üzərindən yayımı davam etdirəcək

    Futbol
    16:07
    Rəy

    "Kölgə dəniz donanmaları" – dövlətlər qaçaqmalçılar rolunda - ŞƏRH

    Analitika
    16:01

    Dünya Bankı: Azərbaycanda reallaşdırılmamış ticarət potensial əmtəə dövriyyəsinin 58 %-ni təşkil edir

    Biznes
    16:00

    Dubaydan İrana 17 reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    15:58

    Azərbaycanda valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq vahid anlayışından istifadə olunacaq

    Daxili siyasət
    15:57

    Qulu Məhərrəmli: Azərbaycan dilindən istifadə qaydaları ilə bağlı vəsaitlər azdır

    Media
    Bütün Xəbər Lenti