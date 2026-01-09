В Карибском бассейне США начали операцию по задержанию танкера Olina

США начали операцию по задержанию танкера Olina в Карибском бассейне недалеко от Тринидада.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Это будет пятым по счету судном, которое будет задержано за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти", - заявил агентству источник.

Судно Olina, которое, согласно общедоступной базе данных о судоходстве Equasis, плавало под ложным флагом Тимора-Лешти, ранее отплыло из Венесуэлы и вернулось в регион.