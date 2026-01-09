ABŞ "Olina" tankerinin saxlanılması əməliyyatına başlayıb
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 17:08
ABŞ Trinidad adası yaxınlığında Karib hövzəsində "Olina" tankerinin saxlanılması əməliyyatına başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
"Bu, Vaşinqtonun Venesuelanın neft ixracına nəzarət üzrə səyləri çərçivəsində son həftələrdə saxlanılacaq beşinci gəmi olacaq", - mənbə agentliyə bildirib.
"Equasis" gəmiçilik barədə məlumat bazasına görə, Timor-Leşti bayrağı altında üzən "Olina" gəmisi daha əvvəl Venesueladan yola düşmüş və regiona qayıtmışdı.
Son xəbərlər
17:12
Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar müəyyənləşibFərdi
17:08
ABŞ "Olina" tankerinin saxlanılması əməliyyatına başlayıbDigər ölkələr
16:55
Region Liqasında çıxış edən üç komandanın apellyasiya şikayəti təmin edilibFutbol
16:51
BP dünyada ilk dəfə "Xankəndi" gəmisi ilə Xəzərdəki sualtı quyulara xidmət göstərməyə başlayırEnergetika
16:49
İtaliya A seriyasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıbFutbol
16:45
Foto
Kamran Əliyev Pirallahıda vətəndaşları qəbul edibHadisə
16:42
Aİ İranı nümayişçilərə qarşı zorakılıqdan çəkinməyə çağırıbXarici siyasət
16:40
Agentlik "Sarı gəlin"in erməni mahnısı kimi təqdim olunması barədə: "Şur-Şahnaz" ancaq Azərbaycana aiddirMədəniyyət
16:33