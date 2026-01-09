İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    ABŞ "Olina" tankerinin saxlanılması əməliyyatına başlayıb

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:08
    ABŞ Olina tankerinin saxlanılması əməliyyatına başlayıb

    ABŞ Trinidad adası yaxınlığında Karib hövzəsində "Olina" tankerinin saxlanılması əməliyyatına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    "Bu, Vaşinqtonun Venesuelanın neft ixracına nəzarət üzrə səyləri çərçivəsində son həftələrdə saxlanılacaq beşinci gəmi olacaq", - mənbə agentliyə bildirib.

    "Equasis" gəmiçilik barədə məlumat bazasına görə, Timor-Leşti bayrağı altında üzən "Olina" gəmisi daha əvvəl Venesueladan yola düşmüş və regiona qayıtmışdı.

    ABŞ Trinidad "Olina" tankeri gəmi Venesuelada əməliyyat
    В Карибском бассейне США начали операцию по задержанию танкера Olina

