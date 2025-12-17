TÜİB sədri: Zəlzələ bölgəsi Adıyamanda küçələrdən birinə Azərbaycan adı veriləcək
Xarici siyasət
- 17 dekabr, 2025
- 16:12
Zəlzələ bölgəsi Adıyamanda küçələrdən birinə Azərbaycan adı veriləcək.
Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyinin (TÜİB) sədri Hüseyin Büyükfırat bildirib.
O qeyd edib ki, Azərbaycan 2023-cü ildə Türkiyədə baş verən 6 fevral zəlzələsindən sonra bölgənin abadlaşdırılmasına çox vacib dəstək verib və o ərazilərdən biri də ən çox dağıntıya məruz qalan Adıyaman şəhəridir:
"Adıyamanda da bütün həyat dayanmışdı, şəhərin mərkəzi darmadağın olmuşdu. Biz Azərbaycandan oraya "Qardaş köməyi" layihəsi çərçivəsində tırlarla yardım dəstəyi etdik. Bunu da adıyamanlılar unutmayıb və qardaş türk xalqına ehtiram əlaməti olaraq mərkəzi küçələrdən birinə Azərbaycan adı verilməsi qərar alınıb".
Son xəbərlər
17:06
Azərbaycan səfiri: Qambiya ilə KİV sahəsində əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar varXarici siyasət
17:04
"İDDA Awards" müsabiqəsinə 8 nominasiya üzrə 162 nəfər müraciət edibİKT
16:56
Foto
Naxçıvandakı bir sıra abidələrdə qüsurlar aşkarlanıbMədəniyyət siyasəti
16:54
"Kəpəz" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
16:54
Dmitri Pineviç: "Azərbaycanda indiyənədək 14 min Belarus traktoru istehsal olunub"Biznes
16:50
Səfir: Belarus Qarabağın bərpası ilə bağlı layihələrdə iştirak etməyə hazırdırXarici siyasət
16:48
Norveç Ukraynaya 269 milyon avrodan çox hərbi yardım ayıracaqDigər ölkələr
16:46
"Araz-Naxçıvan" klubunun rəsmisi: "Elmar Baxşıyevin istefası gündəmdə deyil" - MÜSAHİBƏFutbol
16:40