WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    TÜİB sədri: Zəlzələ bölgəsi Adıyamanda küçələrdən birinə Azərbaycan adı veriləcək

    Xarici siyasət
    • 17 dekabr, 2025
    • 16:12
    TÜİB sədri: Zəlzələ bölgəsi Adıyamanda küçələrdən birinə Azərbaycan adı veriləcək

    Zəlzələ bölgəsi Adıyamanda küçələrdən birinə Azərbaycan adı veriləcək.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyinin (TÜİB) sədri Hüseyin Büyükfırat bildirib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan 2023-cü ildə Türkiyədə baş verən 6 fevral zəlzələsindən sonra bölgənin abadlaşdırılmasına çox vacib dəstək verib və o ərazilərdən biri də ən çox dağıntıya məruz qalan Adıyaman şəhəridir:

    "Adıyamanda da bütün həyat dayanmışdı, şəhərin mərkəzi darmadağın olmuşdu. Biz Azərbaycandan oraya "Qardaş köməyi" layihəsi çərçivəsində tırlarla yardım dəstəyi etdik. Bunu da adıyamanlılar unutmayıb və qardaş türk xalqına ehtiram əlaməti olaraq mərkəzi küçələrdən birinə Azərbaycan adı verilməsi qərar alınıb".

    Azərbaycan Adıyaman TÜİB Zəlzələ
    Председатель TÜIB: Улица в Адыямане будет названа в честь Азербайджана

    Son xəbərlər

    17:06

    Azərbaycan səfiri: Qambiya ilə KİV sahəsində əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar var

    Xarici siyasət
    17:04

    "İDDA Awards" müsabiqəsinə 8 nominasiya üzrə 162 nəfər müraciət edib

    İKT
    16:56
    Foto

    Naxçıvandakı bir sıra abidələrdə qüsurlar aşkarlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    16:54

    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    16:54

    Dmitri Pineviç: "Azərbaycanda indiyənədək 14 min Belarus traktoru istehsal olunub"

    Biznes
    16:50

    Səfir: Belarus Qarabağın bərpası ilə bağlı layihələrdə iştirak etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    16:48

    Norveç Ukraynaya 269 milyon avrodan çox hərbi yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    16:46

    "Araz-Naxçıvan" klubunun rəsmisi: "Elmar Baxşıyevin istefası gündəmdə deyil" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:40

    Ukraynada hökumət üzvləri işdən çıxarılmazdan əvvəl gördükləri işlər barədə Ali Radaya hesabat verəcəklər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti