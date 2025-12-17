Председатель TÜIB: Улица в Адыямане будет названа в честь Азербайджана

Улица в пострадавшем от землетрясения турецком городе Адыяман будет названа в честь Азербайджана.

Об этом в заявлении турецкому бюро Report заявил председатель правления Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) Гусейн Бююкфырат.

Он подчеркнул, что Азербайджан оказал значительную поддержку в восстановлении региона после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля 2023 года. Одним из наиболее пострадавших городов стал Адыяман.

"После землетрясения вся жизнь в Адыямане остановилась, центр города был в руинах. В рамках проекта "Братская помощь" из Азербайджана грузовиками доставлялась помощь. Жители Адыямана не забыли об этом, и в знак уважения к братскому народу было решено назвать одну из центральных улиц в честь Азербайджана", - сказал Бююкфырат.