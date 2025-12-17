WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanda dəri toplama və ilkin emal mərkəzlərinin yaradılması planlaşdırılır

    ASK
    • 17 dekabr, 2025
    • 16:20
    Azərbaycanda dəri toplama və ilkin emal mərkəzlərinin yaradılması planlaşdırılır

    Azərbaycanda heyvan dərisinin daha səmərəli və dəyərli istifadəsi məqsədilə dəri toplama və ilkin emal mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müşaviri Zaur Əliyev Bakıda təmsil etdiyi qurumun dəstəyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) təşkilatçılığı ilə keçirilən "Süd və ət istehsalı üzrə mövcud problemlər və qida təhlükəsizliyi sahəsinə təsirlərin qiymətləndirilməsi" mövzusunda ictimai müzakirədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2024-cü ildə ölkə üzrə ixrac edilən iribuynuzlu heyvan dərilərinin sayı 301 min, qoyun dərilərinin sayı isə 403 min ədəd olub: "Bu ixrac müvafiq olaraq 7,3 milyon və 0,5 milyon ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirilib. Mövcud ixrac həcmi kəsimə gedən iribuynuzlu heyvan dərilərinin cəmi 30–35 %-ni, xırdabuynuzlu heyvan dərilərinin isə 16–18 %-ni əhatə edir".

    Nazirin müşaviri əlavə edib ki, dərilərin böyük hissəsinin düzgün mexaniki işlənməməsi, müasir avadanlıqların çatışmazlığı, dəri emalı zavodlarının azlığı, həmçinin dəri və yun emalı sahəsində vergi və kredit mexanizmləri üzrə stimulların yetərli olmaması sektorun əsas problemləri sırasındadır.

    Zaur Əliyev Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

    Son xəbərlər

    17:04

    "İDDA Awards" müsabiqəsinə 8 nominasiya üzrə 162 nəfər müraciət edib

    İKT
    16:56
    Foto

    Naxçıvandakı bir sıra abidələrdə qüsurlar aşkarlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    16:54

    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    16:54

    Dmitri Pineviç: "Azərbaycanda indiyənədək 14 min Belarus traktoru istehsal olunub"

    Biznes
    16:50

    Səfir: Belarus Qarabağın bərpası ilə bağlı layihələrdə iştirak etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    16:48

    Norveç Ukraynaya 269 milyon avrodan çox hərbi yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    16:46

    "Araz-Naxçıvan" klubunun rəsmisi: "Elmar Baxşıyevin istefası gündəmdə deyil" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:40

    Ukraynada hökumət üzvləri işdən çıxarılmazdan əvvəl gördükləri işlər barədə Ali Radaya hesabat verəcəklər

    Digər ölkələr
    16:31

    Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı təsdiqlənib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti