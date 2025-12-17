WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyun keçiriləcək

    Komanda
    • 17 dekabr, 2025
    • 09:00
    Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyun keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turdan təxirə salınmış matç keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Şəki" evdə "Neftçi" ilə qarşılaşacaq.

    A qrupunun görüşü Şəki Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" qrupda 4-cü, "Şəki" isə 5-ci pillədə yer alıb. Hər iki komandanın 10 xalı var.

    "Şəki" basketbol klubu "Neftçi" klubu Azərbaycan Basketbol Liqası təxirə salınmış oyun

    Son xəbərlər

    09:26

    Almatı–Astana reysi ilə uçan təyyarə salondakı tüstülənmə səbəbindən hava limanına geri dönüb

    Region
    09:20

    "Arpaçay" kanallarının yenidən qurulmasına 46 milyon manat xərclənəcək

    İnfrastruktur
    09:14

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura yekun vurulacaq

    Komanda
    09:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyun keçiriləcək

    Komanda
    08:59

    Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 160 şübhəli saxlanılıb

    Region
    08:54

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.12.2025)

    Maliyyə
    08:53

    "Comex" birjasında gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    08:36

    Rob Raynerin oğlu valideynlərini öldürməkdə ittiham olunur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti