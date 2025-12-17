Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyun keçiriləcək
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turdan təxirə salınmış matç keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Şəki" evdə "Neftçi" ilə qarşılaşacaq.
A qrupunun görüşü Şəki Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Neftçi" qrupda 4-cü, "Şəki" isə 5-ci pillədə yer alıb. Hər iki komandanın 10 xalı var.
