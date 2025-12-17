Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын

    Внутренняя политика
    • 17 декабря, 2025
    • 07:06
    Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын

    Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья гази, которые под руководством Верховного главнокомандующего подарили нам радость возвращения.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам бывший вынужденный переселенец из Лачына Фамиль Исмаилов.

    Он высказал слова уважения родителям шехидов, которые вырастили истинных патриотов и героев.

    "Я возвращаюсь в Лачын спустя много лет, большей радости и быть не может. Желаю терпения родителям и близким шехидов, подаривших нам эту радость, свято чтим их память", - подчеркнул Ф. Исмаилов.

    Напомним, что сегодня в город Лачын, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, а также село Хыдырлы Агдамского района выезжают очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

    Великое возвращение Лачын бывшие вынужденные переселенцы
    Фото
    Laçına qayıdan keçmiş məcburi köçkün: Bundan böyük sevinc ola bilməz

    Последние новости

    07:28
    Фото

    В Лачын, Ходжавенд и Агдам выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    07:11

    Мерц раскрыл детали переговоров по Украине

    Другие страны
    07:06
    Фото

    Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын

    Внутренняя политика
    06:48

    Возвращающаяся в родное село супруга шехида: Сегодня меня переполняет чувство радости

    Внутренняя политика
    06:33

    Глава МИД КНР выступил за ведущую роль Палестины в послевоенном управлении Газой

    Другие страны
    06:12

    В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4

    В регионе
    05:51
    Фото

    В массовом ДТП в Стамбуле пострадали семь человек

    В регионе
    05:19

    9News: В Сиднее из-за траура отменили часть рождественских мероприятий

    Другие страны
    04:47

    OpenAI представила генератор изображений ChatGPT Images

    ИКТ
    Лента новостей