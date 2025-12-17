Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын

Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья гази, которые под руководством Верховного главнокомандующего подарили нам радость возвращения.

Как передает Report, об этом заявил журналистам бывший вынужденный переселенец из Лачына Фамиль Исмаилов.

Он высказал слова уважения родителям шехидов, которые вырастили истинных патриотов и героев.

"Я возвращаюсь в Лачын спустя много лет, большей радости и быть не может. Желаю терпения родителям и близким шехидов, подаривших нам эту радость, свято чтим их память", - подчеркнул Ф. Исмаилов.

Напомним, что сегодня в город Лачын, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, а также село Хыдырлы Агдамского района выезжают очередные группы бывших вынужденных переселенцев.