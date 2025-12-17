WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Laçına qayıdan keçmiş məcburi köçkün: Bundan böyük sevinc ola bilməz

    Laçına qayıdan keçmiş məcburi köçkün: Bundan böyük sevinc ola bilməz

    Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə, Ali Baş Komandanımıza cansağlığı versin. Bu günümüzə şükür edirəm.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Laçına köç edən Famil İsmayılov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    F. İsmayılov doğma yurda qayıtmalarının səbəbkarları olan şəhidlərin valideynlərinə ehtiramını bildirib:

    "İllər sonra Laçına qayıdıram, bundan böyük sevinc ola bilməz. Bizə bu sevinci yaşadan şəhidlərimizin valideynlərinə, yaxınlarına səbir arzulayır, onların ruhu qarşısında baş əyirəm".

    Laçın köç karvanı sevinc

