OpenAI представила генератор изображений ChatGPT Images

    ИКТ
    • 17 декабря, 2025
    • 04:47
    Американская компания OpenAI запустила модель ChatGPT Images для генерации изображений с помощью технологий искусственного интеллекта.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации компании в соцсети Х.

    "Представляем ChatGPT Images, основанный на нашей новой флагманской модели генерации изображений", - отмечается в сообщении.

    Отмечается, что новая модель имеет более четкое следование запросам, улучшенную функцию редактирования и сохранение деталей, а также работает в четыре раза быстрее, чем раньше. ChatGPT Images будет доступен всем пользователям чат-бота ChatGPT.

    "OpenAI" şirkəti "ChatGPT Images" təsvir yaratma modelini təqdim edib

