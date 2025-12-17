OpenAI представила генератор изображений ChatGPT Images
- 17 декабря, 2025
- 04:47
Американская компания OpenAI запустила модель ChatGPT Images для генерации изображений с помощью технологий искусственного интеллекта.
Как передает Report, об этом говорится в публикации компании в соцсети Х.
"Представляем ChatGPT Images, основанный на нашей новой флагманской модели генерации изображений", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что новая модель имеет более четкое следование запросам, улучшенную функцию редактирования и сохранение деталей, а также работает в четыре раза быстрее, чем раньше. ChatGPT Images будет доступен всем пользователям чат-бота ChatGPT.
