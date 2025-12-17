В Турции провели очередную масштабную операцию против FETÖ, задержаны 160 человек

Правоохранительные органы Турции задержали 160 человек по подозрению в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ, признана террористической организацией).

Как передает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своей странице в соцсети "Х".

Операция была проведена в 39 провинциях Турции.90 из задержанных арестованы, а 52 человека освобождены под надзор полиции.