    В Турции провели очередную масштабную операцию против FETÖ, задержаны 160 человек

    В регионе
    • 17 декабря, 2025
    • 09:22
    В Турции провели очередную масштабную операцию против FETÖ, задержаны 160 человек

    Правоохранительные органы Турции задержали 160 человек по подозрению в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ, признана террористической организацией).

    Как передает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своей странице в соцсети "Х".

    Операция была проведена в 39 провинциях Турции.90 из задержанных арестованы, а 52 человека освобождены под надзор полиции.

