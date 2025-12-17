WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "OpenAI" şirkəti "ChatGPT Images" təsvir yaratma modelini təqdim edib

    İKT
    • 17 dekabr, 2025
    • 04:56
    OpenAI şirkəti ChatGPT Images təsvir yaratma modelini təqdim edib

    Amerikanın "OpenAI" şirkəti süni intellekt texnologiyalarının köməyi ilə təsvirlər yaratmaq üçün "ChatGPT Images" modelini istifadəyə verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə şirkətin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "Yeni flaqman təsvir yaratma modelimizə əsaslanan "ChatGPT Images"i təqdim edirik", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, yeni model sorğulara daha dəqiq əməl etmə, təkmilləşdirilmiş redaktə funksiyası və detalların qorunub saxlanılması xüsusiyyətlərinə malikdir, həmçinin əvvəlkindən dörd dəfə daha sürətli işləyir. "ChatGPT Images" bütün "ChatGPT" çatbot istifadəçiləri üçün əlçatan olacaq.

    "ChatGPT Images" OpenAI süni intellekt
    OpenAI представила генератор изображений ChatGPT Images

    Son xəbərlər

    04:56

    "OpenAI" şirkəti "ChatGPT Images" təsvir yaratma modelini təqdim edib

    İKT
    04:28

    Tramp Venesuela hakimiyyətini terror təşkilatı kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    04:14

    Böyük fondların idarəçiləri 2026-cı ildə dünya iqtisadiyyatının artacağını gözləyirlər

    Biznes
    03:57

    Rusiya ABŞ ilə texnoloji sövdələşmədə Böyük Britaniyanı əvəz edə biləcəyini açıqlayıb

    Region
    03:42

    "Bloomberg": ABŞ Avropa İttifaqını İT şirkətlərinə tətbiq edilən vergilərə görə qisasla hədələyib

    İKT
    03:21

    BMT-dəki daimi nümayəndə: Azərbaycan milli səviyyədə rəqəmsal transformasiyanı strateji prioritet elan edib

    Xarici siyasət
    02:51

    NYT: ABŞ miqrantların saxlanılması üçün Quantanamodan istifadəni bərpa edib

    Digər ölkələr
    02:18

    Hyustonda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunacaq

    Xarici siyasət
    02:10

    Almaniya "Patriot" HHM sistemlərinin Polşadan çıxarıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti