Глава МИД КНР выступил за ведущую роль Палестины в послевоенном управлении Газой

Пекин будет последовательно выступать за то, чтобы Палестине была отведена главная роль в послевоенном управлении сектором Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ по итогам визитов в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию.

"Китай будет и впредь поддерживать доминирующее положение Палестины в послевоенном управлении Газой и настоятельно призывать международное сообщество эффективно выполнять свои обязанности", - сказал он.

Глава китайской дипломатии подчеркнул, что любое соглашение о будущем Газы должно основываться на уважении воли палестинского народа и учитывать законные интересы ближневосточных стран.