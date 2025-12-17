Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Глава МИД КНР выступил за ведущую роль Палестины в послевоенном управлении Газой

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 06:33
    Глава МИД КНР выступил за ведущую роль Палестины в послевоенном управлении Газой
    Ван И

    Пекин будет последовательно выступать за то, чтобы Палестине была отведена главная роль в послевоенном управлении сектором Газа.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ по итогам визитов в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию.

    "Китай будет и впредь поддерживать доминирующее положение Палестины в послевоенном управлении Газой и настоятельно призывать международное сообщество эффективно выполнять свои обязанности", - сказал он.

    Глава китайской дипломатии подчеркнул, что любое соглашение о будущем Газы должно основываться на уважении воли палестинского народа и учитывать законные интересы ближневосточных стран.

    Палестина сектор Газа Китай Ван И
    Çinin XİN başçısı Qəzzanın idarə edilməsində Fələstinin aparıcı rolunu dəstəkləyib

    Последние новости

    07:28
    Фото

    В Лачын, Ходжавенд и Агдам выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    07:11

    Мерц раскрыл детали переговоров по Украине

    Другие страны
    07:06
    Фото

    Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын

    Внутренняя политика
    06:48

    Возвращающаяся в родное село супруга шехида: Сегодня меня переполняет чувство радости

    Внутренняя политика
    06:33

    Глава МИД КНР выступил за ведущую роль Палестины в послевоенном управлении Газой

    Другие страны
    06:12

    В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4

    В регионе
    05:51
    Фото

    В массовом ДТП в Стамбуле пострадали семь человек

    В регионе
    05:19

    9News: В Сиднее из-за траура отменили часть рождественских мероприятий

    Другие страны
    04:47

    OpenAI представила генератор изображений ChatGPT Images

    ИКТ
    Лента новостей