Глава МИД КНР выступил за ведущую роль Палестины в послевоенном управлении Газой
Другие страны
- 17 декабря, 2025
- 06:33
Пекин будет последовательно выступать за то, чтобы Палестине была отведена главная роль в послевоенном управлении сектором Газа.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ по итогам визитов в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию.
"Китай будет и впредь поддерживать доминирующее положение Палестины в послевоенном управлении Газой и настоятельно призывать международное сообщество эффективно выполнять свои обязанности", - сказал он.
Глава китайской дипломатии подчеркнул, что любое соглашение о будущем Газы должно основываться на уважении воли палестинского народа и учитывать законные интересы ближневосточных стран.
Последние новости
07:28
Фото
В Лачын, Ходжавенд и Агдам выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
07:11
Мерц раскрыл детали переговоров по УкраинеДругие страны
07:06
Фото
Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в ЛачынВнутренняя политика
06:48
Возвращающаяся в родное село супруга шехида: Сегодня меня переполняет чувство радостиВнутренняя политика
06:33
Глава МИД КНР выступил за ведущую роль Палестины в послевоенном управлении ГазойДругие страны
06:12
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4В регионе
05:51
Фото
В массовом ДТП в Стамбуле пострадали семь человекВ регионе
05:19
9News: В Сиднее из-за траура отменили часть рождественских мероприятийДругие страны
04:47