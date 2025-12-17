Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

18 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 7-11° тепла. Атмосферное давление - 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны небольшие осадки, не исключается снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 7-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.