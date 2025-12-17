Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

    Экология
    • 17 декабря, 2025
    • 13:07
    Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

    18 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 7-11° тепла. Атмосферное давление - 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны небольшие осадки, не исключается снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 7-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.

    прогноз погоды Баку служба гидрометеорологии Регионы Азербайджана
    Sabah hava yağmursuz keçəcək

    Последние новости

    13:44

    Фон дер Ляйен: Европе следует полагаться только на себя

    Другие страны
    13:39
    Фото
    Видео

    Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Абу-Даби

    Внешняя политика
    13:23

    Вице-премьер РФ прибыл в Армению

    В регионе
    13:23

    Сербия не будет участвовать в саммите "ЕС-Западные Балканы"

    Другие страны
    13:21

    Официальный представитель АФФА принимает участие в пленарном заседании ФИФА

    Футбол
    13:20

    ЦБА оштрафовал должностных лиц трех НБКО

    Финансы
    13:19

    AzFina: Представители старшего поколения все еще не доверяют банкам

    Финансы
    13:10
    Фото

    SOCAR и BEOC подписали меморандум о сотрудничестве по месторождениям "Бахар" и "Гум-дениз"

    Энергетика
    13:08

    SOCAR и MOL Group подписали соглашение по "Шамахы-Гобустан"

    Энергетика
    Лента новостей