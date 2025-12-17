WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Sabah hava yağmursuz keçəcək

    Ekologiya
    • 17 dekabr, 2025
    • 12:40
    Sabah hava yağmursuz keçəcək

    Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 18-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, cənub-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 3-6° isti, gündüz 7-11° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 774 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 60-65% olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəıraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 7-12° isti, dağlarda gecə 7-10° şaxta, gündüz 2° şaxtadan 3°-dək isti olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlaması ehtimalı var.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətin Yağmursuz hava
    Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

    Son xəbərlər

    17:04

    "İDDA Awards" müsabiqəsinə 8 nominasiya üzrə 162 nəfər müraciət edib

    İKT
    16:56
    Foto

    Naxçıvandakı bir sıra abidələrdə qüsurlar aşkarlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    16:54

    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    16:54

    Dmitri Pineviç: "Azərbaycanda indiyənədək 14 min Belarus traktoru istehsal olunub"

    Biznes
    16:50

    Səfir: Belarus Qarabağın bərpası ilə bağlı layihələrdə iştirak etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    16:48

    Norveç Ukraynaya 269 milyon avrodan çox hərbi yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    16:46

    "Araz-Naxçıvan" klubunun rəsmisi: "Elmar Baxşıyevin istefası gündəmdə deyil" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:40

    Ukraynada hökumət üzvləri işdən çıxarılmazdan əvvəl gördükləri işlər barədə Ali Radaya hesabat verəcəklər

    Digər ölkələr
    16:31

    Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı təsdiqlənib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti