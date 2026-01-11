Oğuzda yük və minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 11 yanvar, 2026
- 15:23
Oğuz rayonunda ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistral yolunun rayonun Kərimli kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan "Mercedes Vito" markalı yük avtomobili ilə "KİA" markalı minik avtomobili toqquşub.
Qəza zamanı bir neçə nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Oğuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub.
Son xəbərlər
15:51
Video
Pakistanda toyda baş verən partlayışda bəy və gəlin ölübDigər ölkələr
15:45
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulubFərdi
15:29
Foto
Video
Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 979 ton yanacaq göndərilibEnergetika
15:25
Ukraynada hərbi xidmətə çağırışla bağlı qaydalar sərtləşdirlirDigər ölkələr
15:23
Foto
Oğuzda yük və minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
15:02
Yeniyetmə və gənc voleybolçuların seçimi başlayırKomanda
14:49
Ağdərədə minaya düşən şəxsin ayağı amputasiya olunubHadisə
14:33
İran polis rəisi: Dünən gecə mühüm həbslər həyata keçirilibRegion
14:28