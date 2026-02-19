İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Daxili siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 14:17
    Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib

    Mingəçevir şəhərində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Mingəçevirin rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Şahin Heydər oğlu Kərimov 1972-ci il dekabrın 14-də Mingəçevirdə anadan olub. 1993-cü il aprelin 5-də Kəlbəcər rayonunda (Murovdağ silsiləsi) gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.

    Ş.Kərimiv Mingəçevir şəhəri Şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək.

