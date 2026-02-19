Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib
Daxili siyasət
- 19 fevral, 2026
- 14:17
Mingəçevir şəhərində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib.
"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Mingəçevirin rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Şahin Heydər oğlu Kərimov 1972-ci il dekabrın 14-də Mingəçevirdə anadan olub. 1993-cü il aprelin 5-də Kəlbəcər rayonunda (Murovdağ silsiləsi) gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.
Ş.Kərimiv Mingəçevir şəhəri Şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək.
