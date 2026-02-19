Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Мингячевире простились с шехидом I Карабахской войны Шахином Керимовым

    Внутренняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 15:00
    В Мингячевире простились с шехидом I Карабахской войны Шахином Керимовым

    В городе Мингячевире прошла церемония прощания с шехидом Шахином Керимовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает западное бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Мингячевира, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

    Отметим, что Шахин Гейдар оглу Керимов родился 14 декабря 1972 года в Мингячевире. 5 апреля 1993 года он пропал без вести во время боев в Кяльбаджарском районе (хребет Муровдаг).

    Ш. Керимов будет похоронен на Аллее шехидов города Мингячевир.

    Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimov dəfn edilib - YENİLƏNİB
