В Мингячевире простились с шехидом I Карабахской войны Шахином Керимовым

В городе Мингячевире прошла церемония прощания с шехидом Шахином Керимовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Мингячевира, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Шахин Гейдар оглу Керимов родился 14 декабря 1972 года в Мингячевире. 5 апреля 1993 года он пропал без вести во время боев в Кяльбаджарском районе (хребет Муровдаг).

Ш. Керимов будет похоронен на Аллее шехидов города Мингячевир.