В Мингячевире простились с шехидом I Карабахской войны Шахином Керимовым
Внутренняя политика
- 19 февраля, 2026
- 15:00
В городе Мингячевире прошла церемония прощания с шехидом Шахином Керимовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает западное бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Мингячевира, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
Отметим, что Шахин Гейдар оглу Керимов родился 14 декабря 1972 года в Мингячевире. 5 апреля 1993 года он пропал без вести во время боев в Кяльбаджарском районе (хребет Муровдаг).
Ш. Керимов будет похоронен на Аллее шехидов города Мингячевир.
Последние новости
15:50
В Азербайджане примут новый госстандарт халяльного туризмаБизнес
15:47
Фото
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере культурыВнешняя политика
15:46
В России обрушилась крыша автомобильного завода, есть пострадавшиеДругие страны
15:45
В Турции школьный автобус упал в овраг, пострадали 9 человекВ регионе
15:44
В Греции взяли под стражу владельца фабрики, где при взрыве погибли пять человекДругие страны
15:40
ЕК одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana PetroliЭнергетика
15:31
Мари-Лин Сакилия: Тема колониального наследия сегодня уже не может быть игнорированаВнешняя политика
15:25
Баку и Токио обсудили перспективы экономического сотрудничестваБизнес
15:22