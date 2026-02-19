İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakı metrosunda qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    • 19 fevral, 2026
    • 14:24
    Bakı metrosunda qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb

    Bu gün "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Nərimanov" stansiyasında hərəkətdə olan qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Normativlərə əsasən, sərnişinlər stansiyada düşürülərək qatar baxış üçün depoya yola salınıb, operativ şəkildə əvəzləyici qatar xəttə buraxılıb.

    Hazırda bütün xətlərdə intervallar qorunmaqla qatarların qrafik üzrə hərəkəti təmin olunub.

    Texniki nasazlıq

    Son xəbərlər

    14:39
    Foto

    Azərbaycan Serbiyada keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunur

    Turizm
    14:35

    Salah yayda "Liverpul"dan ayrıla bilər

    Futbol
    14:28

    "Arsenal" Premyer Liqa matçında antirekorda imza atıb

    Futbol
    14:24

    Bakı metrosunda qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    14:24

    Ucarda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Azad Cəlilov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:21

    Britaniya kralının qardaşı Epşteyn işi üzrə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    14:19
    Foto

    Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    14:17
    Foto

    Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    14:16

    Hikmət Hacıyev: Vardanyanla bağlı məhkəmə qərarı 30 illik münaqişənin məntiqi yekunudur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti