Бакметрополитен: На станции "Нариманов" высадили пассажиров из-за сбоя освещения
Инфраструктура
- 19 февраля, 2026
- 14:49
На станции "Нариманов" Бакинского метрополитена зафиксирована техническая неисправность в блоке освещения поезда, находившегося в движении.
Об этом сообщает Report в пресс-службе Бакинского метро.
"В соответствии с действующими нормативами пассажиры были высажены на станции, после чего состав был направлен в депо для проведения технического осмотра, а на линию оперативно выпущен резервный поезд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время движение поездов на всех линиях метрополитена осуществляется в штатном режиме - по графику и с соблюдением установленных интервалов.
Последние новости
15:01
Беларусь и Азербайджан обсудили совместные проекты в КарабахеВнешняя политика
15:00
Фото
В Мингячевире простились с шехидом I Карабахской войны Шахином КеримовымВнутренняя политика
14:59
Минздрав Азербайджана предостерег граждан от провоза гармалы через границуЗдоровье
14:49
Бакметрополитен: На станции "Нариманов" высадили пассажиров из-за сбоя освещенияИнфраструктура
14:47
Фото
Минобороны: Состоялась встреча с составом мобильной тренинговой группы НАТОАрмия
14:43
В Германии заявили, что не намерены покупать дополнительные F-35Другие страны
14:34
Фото
Вернувшимся в ходжалинское село Ханабад семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:34
Фото
Видео
В Джалилабаде похоронен шехид I Карабахской войны Махир Гулиев - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:26