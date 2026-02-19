Бакметрополитен: На станции "Нариманов" высадили пассажиров из-за сбоя освещения

На станции "Нариманов" Бакинского метрополитена зафиксирована техническая неисправность в блоке освещения поезда, находившегося в движении.

Об этом сообщает Report в пресс-службе Бакинского метро.

"В соответствии с действующими нормативами пассажиры были высажены на станции, после чего состав был направлен в депо для проведения технического осмотра, а на линию оперативно выпущен резервный поезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время движение поездов на всех линиях метрополитена осуществляется в штатном режиме - по графику и с соблюдением установленных интервалов.