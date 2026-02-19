Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Бакметрополитен: На станции "Нариманов" высадили пассажиров из-за сбоя освещения

    Инфраструктура
    • 19 февраля, 2026
    • 14:49
    Бакметрополитен: На станции Нариманов высадили пассажиров из-за сбоя освещения

    На станции "Нариманов" Бакинского метрополитена зафиксирована техническая неисправность в блоке освещения поезда, находившегося в движении.

    Об этом сообщает Report в пресс-службе Бакинского метро.

    "В соответствии с действующими нормативами пассажиры были высажены на станции, после чего состав был направлен в депо для проведения технического осмотра, а на линию оперативно выпущен резервный поезд", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в настоящее время движение поездов на всех линиях метрополитена осуществляется в штатном режиме - по графику и с соблюдением установленных интервалов.

    Bakı metrosunda qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb
