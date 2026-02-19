"Sabah"ın 2026-cı ildə meydana çıxmayan hücumçularının durumu açıqlanıb
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 14:15
"Sabah" klubunun zədə səbəbindən yaşıl meydanlardan kənarda qalan futbolçuları Pavol Şafranko və Coy-Lens Mikelsin son durumu açıqlanıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Bakı təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Ötən ilin noyabrında əməliyyat olunan Şafranko hələlik fərdi məşq edir. Hücumçunun apreldə sıraya dönəcəyi gözlənilir.
Mikels isə komanda ilə məşqlərə qoşulub. Forvardın növbəti matça kimi hazır olub-olmayacağı bəlli deyil.
Qeyd edək ki, Coy-Lens Mikels son olaraq dekabrın 18-də "Qarabağ"a qalib gəldikləri Misli Premyer Liqasının oyununda (2:1) meydana çıxıb. Pavol Şafranko isə ötən ilin sentyabrında "Sumqayıt"a qarşı matçda (1:1) iştirak edib.
Son xəbərlər
14:39
Foto
Azərbaycan Serbiyada keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunurTurizm
14:35
Salah yayda "Liverpul"dan ayrıla bilərFutbol
14:28
"Arsenal" Premyer Liqa matçında antirekorda imza atıbFutbol
14:24
Bakı metrosunda qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıbİnfrastruktur
14:24
Ucarda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Azad Cəlilov dəfn edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:21
Britaniya kralının qardaşı Epşteyn işi üzrə saxlanılıbDigər ölkələr
14:19
Foto
Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyevlə vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
14:17
Foto
Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
14:16