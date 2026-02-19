İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 14:19
    Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyevlə vida mərasimi keçirilib

    Lerikdə Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Nail Dənziyevlə vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Lerik rayonunun rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Nail Fahil oğlu Dənziyev 1974-cü il mayın 29-da Lerikin Mastail kəndində anadan olub. 1992-ci il sentyabrın 29-da Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.

    N.Dənziyev doğulduğu kənddə dəfn ediləcək.

    şəhid Birinci Qarabağ müharibəsi Lerik rayonu dəfn

    Son xəbərlər

    14:39
    Foto

    Azərbaycan Serbiyada keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunur

    Turizm
    14:35

    Salah yayda "Liverpul"dan ayrıla bilər

    Futbol
    14:28

    "Arsenal" Premyer Liqa matçında antirekorda imza atıb

    Futbol
    14:24

    Bakı metrosunda qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    14:24

    Ucarda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Azad Cəlilov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:21

    Britaniya kralının qardaşı Epşteyn işi üzrə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    14:19
    Foto

    Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    14:17
    Foto

    Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    14:16

    Hikmət Hacıyev: Vardanyanla bağlı məhkəmə qərarı 30 illik münaqişənin məntiqi yekunudur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti