В Лерике похоронен шехид I Карабахской войны Наиль Дензиев

В Лерике прошла церемония прощания с шехидов Наилем Дензиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает южное бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица Лерикского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище в селе Мастаил Лерикского района.

Наиль Фахиль оглу Дензиев родился 29 мая 1974 года в селе Мастаил Лерикского района. 29 сентября 1992 года он пропал без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.