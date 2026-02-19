Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Лерике похоронен шехид I Карабахской войны Наиль Дензиев

    Внутренняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 15:10
    В Лерике похоронен шехид I Карабахской войны Наиль Дензиев

    В Лерике прошла церемония прощания с шехидов Наилем Дензиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает южное бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица Лерикского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

    После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище в селе Мастаил Лерикского района.

    Наиль Фахиль оглу Дензиев родился 29 мая 1974 года в селе Мастаил Лерикского района. 29 сентября 1992 года он пропал без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.

    Лента новостей