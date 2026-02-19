В Лерике похоронен шехид I Карабахской войны Наиль Дензиев
Внутренняя политика
- 19 февраля, 2026
- 15:10
В Лерике прошла церемония прощания с шехидов Наилем Дензиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает южное бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица Лерикского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище в селе Мастаил Лерикского района.
Наиль Фахиль оглу Дензиев родился 29 мая 1974 года в селе Мастаил Лерикского района. 29 сентября 1992 года он пропал без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.
