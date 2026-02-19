"Arsenal" Premyer Liqa matçında antirekorda imza atıb
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 14:28
İngiltərənin "Arsenal" klubu Premyer Liqada "Vulverhempton"a qarşı səfər matçında (2:2) antirekorda imza atıb.
"Report" "Mirror"a istinadən xəbər verir ki, turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində qərarlaşan "canavarlar"la görüşdə iki top fərqi ilə öndə olan londonlular bu üstünlüyü qoruya bilməyiblər.
Bu nəticə ilə "Arsenal" Premyer Liqa tarixində turnir cədvəlinin lideri olduğu halda autsayderlər zonasında yer alan komandaya qarşı iki top fərqi ilə öndə olub xal itirən ilk klub kimi tarixə düşüb.
Qeyd edək ki, London klubu 27 turdan sonra 58 xalla liderliyini davam etdirir.
Son xəbərlər
14:39
Foto
Azərbaycan Serbiyada keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunurTurizm
14:35
Salah yayda "Liverpul"dan ayrıla bilərFutbol
14:28
"Arsenal" Premyer Liqa matçında antirekorda imza atıbFutbol
14:24
Bakı metrosunda qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıbİnfrastruktur
14:24
Ucarda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Azad Cəlilov dəfn edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:21
Britaniya kralının qardaşı Epşteyn işi üzrə saxlanılıbDigər ölkələr
14:19
Foto
Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyevlə vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
14:17
Foto
Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
14:16