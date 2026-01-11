İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Liverpul" "Real"ın futbolçusu üçün 180 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    • 11 yanvar, 2026
    • 16:25
    Liverpul Realın futbolçusu üçün 180 milyon avro ödəməyə hazırdır

    İngiltərənin "Liverpul" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən Cud Bellinqemi heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "qırmızılar" 22 yaşlı futbolçunun keçidi üçün 180 milyon avro ödəməyə hazırdır.

    "Kral klubu" isə ingiltərəli oyunçunu satmağı düşünmür. Baş məşqçi Xabi Alonso və prezident Florentino Peres yarımmüdafiəçini komandanın əsas üzvü kimi görür.

    Qeyd edək ki, Bellinqem cari mövsüm 22 oyunda 5 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    "Ливерпуль" готов заплатить 180 миллионов евро за футболиста "Реала"

