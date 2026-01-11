"Liverpul" "Real"ın futbolçusu üçün 180 milyon avro ödəməyə hazırdır
Futbol
- 11 yanvar, 2026
- 16:25
İngiltərənin "Liverpul" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən Cud Bellinqemi heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "qırmızılar" 22 yaşlı futbolçunun keçidi üçün 180 milyon avro ödəməyə hazırdır.
"Kral klubu" isə ingiltərəli oyunçunu satmağı düşünmür. Baş məşqçi Xabi Alonso və prezident Florentino Peres yarımmüdafiəçini komandanın əsas üzvü kimi görür.
Qeyd edək ki, Bellinqem cari mövsüm 22 oyunda 5 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
